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14:25, 15 ноября 2023 года

Преподаватели колледжа Президентской академии представят Орловскую область в финале олимпиады «Команда большой страны-2023»

Команда-победитель будет представлять Орловскую область на Всероссийском финальном (очном) этапе олимпиады, который состоится с 13 по 15 декабря 2023 года в г. Москва.


В Орловской области региональный этап проводился на базе БО ОО ДПО «Института развития образования». На региональном этапе Олимпиады было представлено 40 заданий. Время выполнения – 240 минут. Фигурировали вопросы из области языкознания, биологии, географии, астрономии, истории, политологии, педагогики, финансовой грамотности.

Для выполнения заданий следовало проявить эрудицию, логику, гибкость мышления, умение быстро ориентироваться в представленном материале. 14 ноября были подведены итоги регионального этапа Всероссийской метапредметной олимпиады для педагогических работников, в которой приняли участие 11 команд образовательных организаций Орловской области. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем. По инициативе Министерства просвещения Российской Федерации Академия Минпросвещения России ежегодно проводит Всероссийскую профессиональную метапредметную олимпиаду среди педагогических работников «Команда большой страны-2023». Олимпиада состоит из трех этапов – дистанционного, регионального и всероссийского. Участники, ставшие призерами и победителями дистанционного этапа, проходят на
региональный уровень.
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