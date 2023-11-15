Главная » Новости



14:12, 15 ноября 2023 года Новый корпус поликлиники №1 в Орле начнут строить будущей весной Документы загружают для прохождения Госэкспертизы.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орле прошло расширенное заседание комитета облсовета по здравоохранению. На нем руководитель регдепартамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин заявил, что возведение нового корпуса поликлиники №1 в областной столице начнется во втором квартале 2024-го года. Медучреждение построят на пересечении Московского шоссе и улицы Старомосковской. Документы загружают для прохождения Госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.



Напомним, что здание запланировали шестиэтажным. В нем откроют пять отделений.



На первом этаже появятся инфекционный блок, прививочный кабинет, рентгенодиагностическое отделение. На втором этаже откроют врачебные и процедурные кабинеты, хирургическое отделение, кабинеты индивидуальных видов лечения, таких как иглорефлексотерапия, колопроктология, эндоскопия, онкология и урология.



Третий этаж станет местом для работы терапевтического и неврологического отделений, отделения функциональной диагностики.



Также будет работать дневной стационар с 18 койками, физиотерапевтическое отделение и отделение медицинской реабилитации. В последнем будут доступны кабинеты антропометрии, медицинского психолога, механотерапии, медицинского логопеда и технически оборудованный тренажерный зал.





Артем Ежаков



