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14:12, 15 ноября 2023 года

Новый корпус поликлиники №1 в Орле начнут строить будущей весной

Документы загружают для прохождения Госэкспертизы.

Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орле прошло расширенное заседание комитета облсовета по здравоохранению. На нем руководитель регдепартамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин заявил, что возведение нового корпуса поликлиники №1 в областной столице начнется во втором квартале 2024-го года. Медучреждение построят на пересечении Московского шоссе и улицы Старомосковской. Документы загружают для прохождения Госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Напомним, что здание запланировали шестиэтажным. В нем откроют пять отделений.

На первом этаже появятся инфекционный блок, прививочный кабинет, рентгенодиагностическое отделение. На втором этаже откроют врачебные и процедурные кабинеты, хирургическое отделение, кабинеты индивидуальных видов лечения, таких как иглорефлексотерапия, колопроктология, эндоскопия, онкология и урология.

Третий этаж станет местом для работы терапевтического и неврологического отделений, отделения функциональной диагностики.

Также будет работать дневной стационар с 18 койками, физиотерапевтическое отделение и отделение медицинской реабилитации. В последнем будут доступны кабинеты антропометрии, медицинского психолога, механотерапии, медицинского логопеда и технически оборудованный тренажерный зал.


Артем Ежаков
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