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18:00, 15 ноября 2023 года Жителям Орла рассказали, где откроют зимние спортплощадки Организацию зимнего отдыха обсудили на профильном комитете орловского горсовета.



Фото: архив "Вести-Орел"

На заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике выступил представитель администрации Орла Андрей Афонин. Он рассказал, что ледовые площадки и хоккейные корты подготовят к зиме во всех районах города. По его словам, катки возле школ будут доступны для детей и подростков даже во внеурочное время и выходные дни.



Лыжные трассы традиционно проложат в Парке Победы, на территории СК "Южный" (улица Кромская, 10а), в Лужках и в Медведевском лесу. Также будут работать пункты проката зимнего спортивного инвентаря для катания на лыжах и коньках. Они находятся в спортивных комплексах по улице Планерной, в районе дома № 10а по улице Кромской и по улице Маринченко, 9б. Пункты оборудованы теплыми раздевалками, санузлами, освещением и аппаратурой для музыкального сопровождения.



Как уточнили в пресс-службе орловского горсовета, в пункте проката на улице Маринченко, 9б недавно сделали капитальный ремонт. Теперь здесь созданы все условия для любителей зимнего отдыха.









Сергей Мерцалов



