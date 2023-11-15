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14:00, 15 ноября 2023 года Здание роддома на Посадской могут передать другим медучреждениям Вопрос затронули на расширенном заседании комитета орловского облсовета по здравоохранению.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле состоялось расширенное заседание комитета облсовета по здравоохранению. Одним из вопросов стала судьба роддома на 2-й Посадской. Напомним, что его присоединяют к НКМЦ имени Круглой. Депздрав объяснил ситуацию следующим образом:

"Сейчас сложилась ситуация, которая не позволяет поддерживать стабильное финансовое положение в медицинском центре. Роженицы зачастую выбирают либо больницу Боткина, либо перинатальный центр. Для сравнения, в перинатальном центре проводят 13 – 15 родов в сутки, тогда как в роддоме – 3 родов за двое суток", – заявляли ранее в департаменте здравоохранения Орловской области. На заседании комитета облсовета выступил и.о. руководителя департамента здравоохранения области Дмитрий Пух. Он рассказал, что основной причиной реорганизации роддома стало его несоответствие современным стандартам оснащения и оказания качественной медицинской помощи.



Пух подчеркнул, что все сотрудники медучреждения гарантированно будут трудоустроены, а его здание приведут в порядок и передадут в пользование медучерждениям, нуждающимся в расширении площадей, сообщает пресс-служба облсовета.





Артем Ежаков



