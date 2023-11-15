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15:00, 15 ноября 2023 года В Орле могут появиться два сквера и бюст Аграновича Вопрос обсуждался на профильном комитете городского совета.



Фото: архив "Вести-Орел"

15 ноября на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского горсовета были поддержаны предложения о названиях для двух скверов и об установке бюста Евгению Аграновичу.



Территорию возле дома №16 по Почтовому переулку и участок с памятником Бунину предложено назвать сквером Орловских литераторов.



Также одобрена идея дать имя территории, где в 1615 году Дмитрий Пожарский с войском бился против интервентов. Скверу хотят присвоить название "сквер имени князя Дмитрия Пожарского". Речь идет об общественной территории, ограниченной левым берегом реки Орлик, в обе стороны от моста в створе улицы Генерала Родина и улицы Мостовой.



А в сквере имени Аграновича было предложено предлагается установить бюст знаменитого поэта и нашего земляка.



Прозвучавшие инициативы предстоит одобрить на сессии горсовета.





Артем Ежаков



