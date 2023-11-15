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12:25, 15 ноября 2023 года

Часть жителей Орла осталась без воды

Также по трем адресам отключат свет.

Фото: архив "Вести-Орел"

15 ноября в Орле проводят очередные плановые ремонтные работы. Как сообщили в мэрии Орла, в связи с этим до 13:00 отключено водоснабжение по ул. Высокой 1, 10; ул. Паровозной 58, 60, 62, 64, 69, 97; переулку Светофорному 2, 4; Южному переулку 5.

До 17:00 холодное водоснабжение отключено по ул. 6 Орловской дивизии 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Узловой 1, 2, 3.

А с 14:00 до 17:00 в связи с техобслуживанием подстанции запланировано отключение электроснабжения по ул. Емлютина 22 и ул. Полковника-Старинова 3, 5.


Артем Ежаков
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