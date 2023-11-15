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16:30, 15 ноября 2023 года Орловцы могут проверить подлинность товара через Госуслуги Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав в приложении на кнопку "Госкан".



Фото: архив "Вести-Орел"

С помощью приложения "Госуслуги" можно просканировать товары, зарегистрированные в системе цифровой маркировки "Честный знак". Маркировке подлежит молочная продукция, вода, антисептики, табак, обувь, шубы, фотоаппараты и вспышки, шины и автопокрышки, велосипеды, а также духи и туалетная вода. Поэтапно вступают в силу требования обязательной маркировки на разные типы безалкогольных напитков, БАДов и медицинских изделий.



Чтобы проверить товар через Госуслуги понадобится опция "Госкан" в мобильном приложении. Она доступная на главном экране в правом верхнем углу. Через "Госкан" также можно сканировать коды для оплаты госпошлин, коды разных документов. Отдельно выбирать категорию, которую вы хотите просканировать (продукты, документы и так далее), не нужно. После скана товара можно увидеть название, срок годности и статус, обозначенный цветом:



- зеленый - товар зарегистрирован, все в порядке;

- серый - товар продан;

- красный - товар не подлинный, либо у него истек срок годности или есть иные нарушения.



Если кнопка "Госкан" не появилась автоматически, следует обновить приложение "Госуслуги", говорится в сообщении Минцифры РФ.





Сергей Мерцалов



