Орловское УФСБ ищет кандидатов на учебу в ведомственных институтах
Связать свою профессию со служением стране предложили старшеклассникам.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловское УФСБ объявило поиск кандидатов на учебу в ведомственных образовательных организациях. Старшеклассникам предлагают стать офицерами и прапорщиками (мичманами).
Набор ведется по направлениям "юриспруденция", "информационная безопасность", "инженерно-техническое обеспечение", "пограничная деятельность", "переводоведение", "психология".
Для поступления предлагаются Академия ФСБ России в Москве, институт ФСБ России в Санкт-Петербурге, Голицынский пограничный институт ФСБ России в Голицыно, Калининградский пограничный институт ФСБ России, институт береговой охраны ФСБ России в Анапе, академия ФСО России в Орле.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, обучение бесплатное. Абитуриенты, прошедшие отборы, зачисляются на военную службу и назначаются на должности слушателей. На втором курсе обучения и по достижении совершеннолетия с ними заключается первый контракт о прохождении военной службы. После выпуска молодые люди трудоустраиваются и получают ряд соцгарантий.
По вопросам поступления в указанные учебные заведения следует обращаться в УФСБ России по Орловской области.