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12:16, 15 ноября 2023 года

Орловское УФСБ ищет кандидатов на учебу в ведомственных институтах

Связать свою профессию со служением стране предложили старшеклассникам.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловское УФСБ объявило поиск кандидатов на учебу в ведомственных образовательных организациях. Старшеклассникам предлагают стать офицерами и прапорщиками (мичманами).

Набор ведется по направлениям "юриспруденция", "информационная безопасность", "инженерно-техническое обеспечение", "пограничная деятельность", "переводоведение", "психология".

Для поступления предлагаются Академия ФСБ России в Москве, институт ФСБ России в Санкт-Петербурге, Голицынский пограничный институт ФСБ России в Голицыно, Калининградский пограничный институт ФСБ России, институт береговой охраны ФСБ России в Анапе, академия ФСО России в Орле.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, обучение бесплатное. Абитуриенты, прошедшие отборы, зачисляются на военную службу и назначаются на должности слушателей. На втором курсе обучения и по достижении совершеннолетия с ними заключается первый контракт о прохождении военной службы. После выпуска молодые люди трудоустраиваются и получают ряд соцгарантий.

По вопросам поступления в указанные учебные заведения следует обращаться в УФСБ России по Орловской области.


Артем Ежаков
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