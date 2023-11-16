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8:30, 16 ноября 2023 года В орловской глубинке капитально отремонтировали сельский дом культуры Работы завершились в деревне Высокое Мценского района.



Фото: газета "Мценский край"

Капремонт выполнен благодаря нацпроекту "Культура". Как отмечает портал Орловской области, проделана большая работа. За счет бюджетных средств в порядок привели фасад и кровлю, отремонтировали актовый зал, входную группу, подсобные помещения. В здании заменили оконные блоки, смонтировали гидроизоляцию, электропроводку, оштукатурили и покрасили стены. Общая стоимость работ - более 6 миллионов рублей.



Также ремонт завершился в Отрадинской детской школе искусств Мценского района и в Мценском краеведческом музее. С помощью средств, выделенных по нацпроекту, удалось обновить административное здание музея в Новосиле и Малоархангельскую детскую школу искусств. Всего на капитальный ремонт учреждений культуры в нашем регионе затратили более 62 миллионов рублей.





Сергей Мерцалов



