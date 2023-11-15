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14:30, 15 ноября 2023 года На Орловщине насчитывается почти полторы тысячи инвалидов по зрению Большинство из них успешно работают.







В ноябре ежегодно отмечается Международный день слепых. На Орловщине в региональной общественной организации инвалидов по зрению состоят 1415 человек. Несмотря на свой диагноз, большинство из них получило профессию.



При содействии Всероссийского общества слепых профессиональные навыки инвалиды по зрению могут реализовывать на двух предприятиях Орловщины – в "Ливны-Электро" и "Металлоштамп", где занимаются сборкой деталей. Трудятся здесь 80 сотрудников, 25 из них – инвалиды по зрению. Как и положено, по законодательству рабочий день не больше семи часов.





Юлия Опанасюк



