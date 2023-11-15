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13:00, 15 ноября 2023 года Из Москвы в Орел будет курсировать "Литературный поезд" Проект поддержал президент РФ Владимир Путин.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине продолжается работа над реализацией проекта "Литературный поезд "Орловский экспресс". Он предполагает, что из Москвы в Орел будет курсировать поезд со школьниками, педагогами и воспитателями. Маршрут будет построен через места, связанные с литературным наследием России.



Вагоны состава посвятят писателям, связанным с Орловщиной. В ходе поездки группы посетят музеи классиков русской литературы, поучаствуют в интерактивных программах, отведают любимые блюда знаменитых литераторов.



В туристический маршрут планируется включить Спасское-Лутовиново, усадьбу Шеншиных, усыпальницу Фета, ряд литературных музеев Орла.





Артем Ежаков



