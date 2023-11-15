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12:30, 15 ноября 2023 года

Прошлое и будущее в Змиевке объединит "Связующая нить"

Проект с таким названием в прошлом году победил в конкурсе Минстроя РФ.



В Свердловском районе в Змиевке завершилось благоустройство улицы Ленина. Территорию преобразили благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда".

В прошлом году район впервые стал победителем конкурса Минстроя России с проектом "Связующая нить". Из федерального бюджета на его реализацию выделили 81 миллион рублей. "Связующая нить" – название, которое объединяет в себе историю поселка, от настоящего к будущему.

Сквер Воинской славы облагородили еще до участия в конкурсе, а теперь в порядок привели и территорию вокруг мемориала. Рядом со сквером обустроили детскую площадку, открытую сцену.

Благоустройство коснулось и улицы Ленина. Уложено почти 8,5 тысячи квадратных метров плитки, более тысячи «квадратов» асфальта, установлены арт-объекты.

За последние шесть лет в регионе в конкурсе Минстроя победили 17 проектов. 14 из них уже реализованы или на стадии завершения.

Еще три проекта воплотят в жизнь в следующем году. Это "Мценская верста", новосильский "Феникс", и "На крыльях перепелки" в Ливнах.


Татьяна Тимохина
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