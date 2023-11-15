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10:24, 15 ноября 2023 года В Орле ищут терапевта на зарплату в 75 тысяч рублей Информацию о вакантных должностях в соцсетях разместила больница имени Н.А. Семашко.



Фото: архив "Вести-Орел"

Новые сотрудники требуются в приемное отделение. Самую высокую зарплату обещают врачу-терапевту - 75 068 рублей. Также в БСМП имени Н.А. Семашко ищут медицинскую сестру на зарплату 37 534 рубля, медицинского дезинфектора на зарплату от 16 242 рублей и уборщика производственных помещений на зарплату 20 000 рублей.



Сотрудникам гарантируют работу в дружном коллективе и комфортные условия труда, а также обещают возможность профессионального роста и развития. За подробностями соискателей просят обращаться в больницу.





Сергей Мерцалов



