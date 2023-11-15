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11:30, 15 ноября 2023 года

Адвокат рассказал орловцам о процедуре банкротства

Роман Непомнящий дал пояснения, в каких случаях должник может лишиться жилья, что могут сделать приставы и коллекторы, как оформить банкротство через МФЦ.



Уровень закредитованности граждан вырос до 55%. Некоторые должники не могут вовремя вносить платежи по кредитам, тем самым копя задолженности. Иногда это может привести к потере жилья.

Если единственное жилье у заемщика взято в ипотеку, и оно находится в залоге у банка, то последний через процедуру банкротства сможет либо оставить жилплощадь за собой, либо продать его с торгов.

Сейчас существует и практика, когда незалоговое жилье также реализуется в рамках дела о банкротстве. Под такие случаи попадает так называемое "роскошное жилье" – недвижимость, явно превышающая уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище.

С 3 ноября процедура внесудебного банкротства, проходящая через МФЦ, стала доступна для граждан с долгами на сумму от 25 тысяч рублей до миллиона.


Александра Бахтина
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