Спортсмены старше 40 лет начали игры регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги

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13:30, 15 ноября 2023 года
Спортсмены старше 40 лет начали игры регионального чемпионата Ночной хоккейной лигиУже прошли два матча.
Фото: архив "Вести-Орел"
К розыгрышу наград регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги присоединились представители дивизиона "Любитель 40+". В этом турнире шесть претендентов на победу.
В первые игровые выходные свои матчи провели только четыре команды: "Основа" обыграла "Русагро" со счетом 7:1, "Арсенал" не оставил шансов "Биофабрике", разгромив ее 9:1.
Следующий матч регионального чемпионата в дивизионе "Любитель 40+" пройдет 17 ноября. В борьбу за награды вступит "Сламс" из поселка Змиевка и орловский "Штурм".
Анастасия Дорохова
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