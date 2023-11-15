В Орле пройдут игры женского кубка России по футзалу
Областная столица примет матчи группового этапа.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орел примет групповой этап кубка России по футзалу среди женщин. На площадке спорткомплекса Орловского государственного университета футболистки "ОрелГУ-КПРФ" сыграют со столичным "Мосполитехом", а тажке нижегородской "Норманочкой" и екатеринбургским коллективом "Файтерс".
Игры пройдут с 16 по 18 ноября. Стартовые свистки для нашей команды прозвучат 16 и 17 ноября в 16:30. 18 ноября орловчанки выйдут на площадку в 11:00.