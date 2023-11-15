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9:30, 15 ноября 2023 года Две пожилые орловчанки "откупили" родственников от мнимого наказания за ДТП Мошенники выманили у женщин больше 800 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

За последние несколько дней в Орле зарегистрировали два похожих эпизода мошенничества. Как сообщили в УМВД региона, в первом случае мошенники представились правоохранителями и рассказали 68-летней женщине о том, что ее внук спровоцировал аварию, а чтобы все уладить, нужно 300 тысяч рублей. В итоге курьеру злоумышленников пенсионерка отдала целых 700 тысяч.



По аналогичной схеме 110 тысяч рублей лишилась 87-летняя орловчанка. Она «откупила» внучку.



Возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.





Артем Ежаков



