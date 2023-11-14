Орловские комики поднимают настроение любому зрителю

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20:50, 14 ноября 2023 года
Орловские комики поднимают настроение любому зрителюМестные артисты выступают в кафе, ресторанах и барах.
Хорошее чувство юмора спасает и от осенней хандры, и закаляет в жизненных неурядицах. Оптимизм, самоирония и умение импровизировать - незаменимые черты любого профессионального комика.
В Орле есть те, кто не упускает возможность поднять настроение любому зрителю. Кто они - орловские последователи Задорного и Жванецкого - смотрите в сюжете Владимира Маряшина.
Владимир Маряшин
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