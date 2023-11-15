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9:00, 15 ноября 2023 года

Президент Путин поздравил орловчанку со 100-летним юбилеем

Жительнице Мценска передали открытку от главы государства.

Фото: "Мценский край"

Амчанка Александра Васина отпраздновала сотый День рождения. С подарком и открыткой от президента России Владимира Путина к ней в гости пришли социальные работники.

Александра Васина родом из Тульской области. Когда началась Великая Отечественная война, немцы сожгли ее родную деревню. Так она с мамой, братом и сестрой оказалась в Мценском районе Орловской области.

Всю войну юная Александра проработала в колхозе. Как сообщила местная газета "Мценский край", сейчас у Александры Григорьевны есть внук и два правнука.

- Вся семья соберется на мамин юбилей. Будут поздравления, букеты, подарки. И главное – радость от того, что мы снова все вместе, - рассказала дочь именинницы Татьяна.


Сергей Силаев
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