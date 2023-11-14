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21:00, 14 ноября 2023 года В Кромском районе открыли мемориальную доску в память об Артеме Кокшарове Боец СВО погиб 11 августа.



Фото: Андрей Усиков

В Кромском районе Орловской области 14 ноября открыли мемориальную доску и парту героя в честь Артема Кокшарова, который погиб в ходе СВО на Украине 11 августа. Кромчанин выполнял боевые задачи на территории Луганской Народной Республики.



Артем родился 22 мая 1998 года, в 2000 году его семья переехала в деревню Глинки Кромского района. Здесь Артем пошел в первый класс. В 2018 году был призван в ряды российской армии, с 20 октября 2022 года участвовал в специальной военной операции. За храбрость и отвагу в бою награжден орденом Мужества и знаком отличия – Георгиевским крестом четвертой степени.



– Как бы ни менялась наша жизнь, на фасаде школы навечно останется мемориальная доска в память о нашем герое - Артеме Кокшарове. Каждый ученик этой школы, каждый педагог, каждый человек, вошедший в нее, будет знать, что здесь учился герой. Мы сделаем все, чтобы память о наших героях жила в сердцах каждого из нас, - написал глава Кромского района Андрей Усиков в социальных сетях.











Сергей Силаев



