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Главная » Новости

8:00, 15 ноября 2023 года

На Орловщине немного подешевели бензин и дизель

Газовое моторное топливо продолжает дорожать.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орелстат опубликовал отчет о средних ценах и индексе стоимости моторного топлива в регионе. Так, в октябре моторное топливо в целом подешевело на 0,75% по сравнению с сентябрем.

В прошлом месяце цена выросла лишь на газовое моторное топливо – на 1,11%.

Дизель подешевел на 1,82%%, бензин – на 0,75%. Среди марок бензина АИ-92 подешевел на 0,78%, АИ-95 – на 1,09%, АИ-98 и выше остался на прежней цене.

Что касается стоимости, то за литр газового моторного топлива в октябре в среднем нужно было отдать 26,29 рубля, за литр дизеля – 59,86 рубля, бензина – 54,99 рубля. За литр АИ-92 с водителей просили в среднем 50,21 рубля, АИ-95 – 54,75 рубля, АИ-98 и выше – 66,37 рубля.


Артем Ежаков
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