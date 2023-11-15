Главная » Новости



8:00, 15 ноября 2023 года На Орловщине немного подешевели бензин и дизель Газовое моторное топливо продолжает дорожать.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орелстат опубликовал отчет о средних ценах и индексе стоимости моторного топлива в регионе. Так, в октябре моторное топливо в целом подешевело на 0,75% по сравнению с сентябрем.



В прошлом месяце цена выросла лишь на газовое моторное топливо – на 1,11%.



Дизель подешевел на 1,82%%, бензин – на 0,75%. Среди марок бензина АИ-92 подешевел на 0,78%, АИ-95 – на 1,09%, АИ-98 и выше остался на прежней цене.



Что касается стоимости, то за литр газового моторного топлива в октябре в среднем нужно было отдать 26,29 рубля, за литр дизеля – 59,86 рубля, бензина – 54,99 рубля. За литр АИ-92 с водителей просили в среднем 50,21 рубля, АИ-95 – 54,75 рубля, АИ-98 и выше – 66,37 рубля.





Артем Ежаков



