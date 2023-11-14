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Главная » Новости

20:00, 14 ноября 2023 года

Орловским неработающим пенсионерам повысят пенсию на 7,5%

Закон утвердила Госдума.

Фото: сайт "Вести-Орел"

Государственная Дума утвердила закон о повышении пенсий в 2024 году. Повышение страховых выплат на 7,5% коснется 32 миллионов неработающих пенсионеров. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов граждан, - уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Деньги уже заложены в федеральный бюджет. Повысить выплаты пенсионерам на законодательном уровне поручил президент Владимир Путин. 




Сергей Силаев
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