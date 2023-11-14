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20:00, 14 ноября 2023 года Орловским неработающим пенсионерам повысят пенсию на 7,5% Закон утвердила Госдума.



Фото: сайт "Вести-Орел"

Государственная Дума утвердила закон о повышении пенсий в 2024 году. Повышение страховых выплат на 7,5% коснется 32 миллионов неработающих пенсионеров. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.



– С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов граждан, - уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Деньги уже заложены в федеральный бюджет. Повысить выплаты пенсионерам на законодательном уровне поручил президент Владимир Путин.









Сергей Силаев



