Орловских школьников продолжают знакомить с "Литературной волной"
Проект "Радио России. Орел", поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, добрался до села Бунино.
Школьники села Бунино Урицкого района услышали запись рассказа Михаила Пришвина "Кладовая солнца" в исполнении Заслуженной артистки России Маргариты Рыжиковой. Мероприятие организовали в рамках проекта "Литературная волна".
В рамках проекта подготовлен первый аудиосборник произведений писателей-орловцев, который выпущен на СD. Рассказы Ивана Тургенева, Леонида Андреева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Михаила Пришвина прочитали: Заслуженные артисты России Валерий Лагоша и Маргарита Рыжикова, артисты театра "Свободное пространство" Михаил Артемьев, Олеся Балабанова, Альберт Мальцев.