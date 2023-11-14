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15:37, 14 ноября 2023 года

Орловских школьников продолжают знакомить с "Литературной волной"

Проект "Радио России. Орел", поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, добрался до села Бунино.



Школьники села Бунино Урицкого района услышали запись рассказа Михаила Пришвина "Кладовая солнца" в исполнении Заслуженной артистки России Маргариты Рыжиковой. Мероприятие организовали в рамках проекта "Литературная волна".

Проект "Радио России. Орел" ведет совместно с театром "Свободное пространство" и общественной организацией "Русская провинция". Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

В рамках проекта подготовлен первый аудиосборник произведений писателей-орловцев, который выпущен на СD. Рассказы Ивана Тургенева, Леонида Андреева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Михаила Пришвина прочитали: Заслуженные артисты России Валерий Лагоша и Маргарита Рыжикова, артисты театра "Свободное пространство" Михаил Артемьев, Олеся Балабанова, Альберт Мальцев.

Аудиосборник доступен к прослушиванию на сайте ГТРК "Орел".
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