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14:54, 14 ноября 2023 года

Актер "Свободного пространства" Андрей Бухмиллер ушел из жизни на 76-ом году

Он посвятил театру 42 года.

Фото: театр "Свободное пространство"

Актер "Свободного пространства" Андрей Бухмиллер скоропостижно скончался 14 ноября. Ветерану орловского театра было 76 лет. 

Андрей Бухмиллер родился 12 сентября 1948 года в Прокопьевске Кемеровской области. Окончил театральную студию при Русском государственном драматическом театре имени Крупской в городе Фрунзе в 1972 году. Работал в одном из старейших театров Урала и Западной Сибири — Шадринском драматическом театре. В труппе "Свободного пространства" – с 1980 года.

Актер сыграл более сотни ролей и мог украсить своей игрой любой спектакль – от мюзикла до драмы и комедии.

Прощание состоится 16 ноября в 10.00 в зале прощания по адресу: Наугорское шоссе, 17б.

ГТРК "Орел" выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Бухмиллера.


Сергей Силаев
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