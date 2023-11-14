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Главная » Новости

18:30, 14 ноября 2023 года

Орловцы стали чаще брать ипотеку

За три квартала 2023 года выдано более шести тысяч кредитов.

Фото: архив

За девять месяцев 2023 года жители Орловской области взяли более шести тысячи ипотечных кредитов. Этот показатель увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По информации пресс-службы областного правительства, для покупки квартир в новостройках орловцы взяли более 1,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 7,7 миллиарда рублей. На вторичном рынке было куплено более 4,3 тысячи квартир. Сумма заемных средств составила 11,3 миллиарда рублей.

Средняя сумма ипотеки по итогам девяти месяцев 2023 года – 3,1 миллиона рублей. Это на 15% больше, чем год назад.


Сергей Силаев
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