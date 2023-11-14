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Главная » Новости

18:00, 14 ноября 2023 года

В Змиевке открыли скверы в честь выдающихся земляков

С 2020 года появилось пять таких территорий.



В Змиевке решили увековечить память выдающихся земляков. С 2020-го года в поселке открыли пять скверов в их честь – например, композитора Виталия Зиновкина и поэта Василия Кулагина.

Литературно-музейный квартал это личная инициатива жителей Змиевки. Началось все со сквера Фета. В 1860 году писатель приобрел в деревне Степановка хутор, за 17 лет создав из него доходное хозяйство с усадьбой и липовыми аллеями.

Также в квартале есть сквер детской писательницы Елены Благининой, а также писателя Алексея Пахомова.

В литературно-музейном квартале проходят экскурсии, памятные мероприятия и встречи. Есть планы и на будущее. Талантливых земляков немало, как и мест которые можно благоустроить.


Татьяна Тимохина
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