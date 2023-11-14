В Орловской области отремонтировали еще одну дорогу
Речь идет о 13-километровом участке в Шаблыкинском районе.
Фото: портал Орловской области
Ремонт провели благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ разделили на несколько этапов.
Подготовка включала в себя оценку состояния дороги и определение мер по ее восстановлению. Затем стартовал ремонт дорожного покрытия: рабочие заменили поврежденные участки, уложили новый асфальт, установили дорожные знаки и ограждения. Для ремонта использовали современные технологии и материалы, что позволило достичь высокого качества работ, сообщаетпортал Орловской области. Общая протяженность участка дороги "Горки-Шаблыкино" составила 13,3 километра.