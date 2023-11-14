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19:00, 14 ноября 2023 года

В Орловской области отремонтировали еще одну дорогу

Речь идет о 13-километровом участке в Шаблыкинском районе.

Фото: портал Орловской области

Ремонт провели благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ разделили на несколько этапов.

Подготовка включала в себя оценку состояния дороги и определение мер по ее восстановлению. Затем стартовал ремонт дорожного покрытия: рабочие заменили поврежденные участки, уложили новый асфальт, установили дорожные знаки и ограждения. Для ремонта использовали современные технологии и материалы, что позволило достичь высокого качества работ, сообщает портал Орловской области. Общая протяженность участка дороги "Горки-Шаблыкино" составила 13,3 километра.


Сергей Мерцалов
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