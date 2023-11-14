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14:30, 14 ноября 2023 года
Орловцев призывают наполнить "коробки храбрости"Всероссийская благотворительная акция проходит в преддверии Дня ребенка.
Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"
Ее цель - поддержать детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях. Акция "Коробка храбрости" проводится уже больше 10 лет.
В этот раз сторонники "Единой России" установили в офисах партнерских организаций специальные боксы, в которых все неравнодушные граждане могут оставить подарок ребенку. По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.
Заместитель председателя регионального совета сторонников партии в Орловской области Елена Сухоленцева отметила, что все собранные вещи будут переданы в детские медицинские учреждения.
- Подарки помогут детям преодолевать страхи и тревогу во время лечения, это положительно влияет не только на его результат, но и на дальнейшую реабилитацию детей, - рассказала она.
Акция "Коробка храбрости" проходит до 1 декабря 2023 года. Оставить подарок для юных пациентов медучреждений можно в Орле по следующими адресам:
- ОРО ВПП "Единая Россия" (улица 1-я Посадская, дом 14, 3 этаж);
- Центральная городская модельная библиотека имени А.С. Пушкина (улица Комсомольская, дом 65);
- Центральная детская модельная библиотека имени И.А. Крылова (улица Ленина, дом 16/20);
- Книжный магазин "Дом Книги" (Московская улица, дом 17);
- Спортивно-оздоровительный зал "Движение". Торговый центр "Линия" (Карачевское шоссе, 74, цоколь, п. 22,23).
Сергей Мерцалов