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12:30, 14 ноября 2023 года Шестерых мценских чиновников наказали за неполные сведения о доходах Муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.



Фото: архив "Вести-Орел"

Шесть муниципальных служащих администрации Мценского района привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре.

"Установлено, что отдельными работниками в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-й год были указаны неполные сведения о размере полученных доходов, открытых в кредитных организациях и банках счетах, находящихся в пользовании объектах недвижимости", – рассказали в ведомстве.





Артем Ежаков



