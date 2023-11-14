Шестерых мценских чиновников наказали за неполные сведения о доходах
Муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.
Фото: архив "Вести-Орел"
Шесть муниципальных служащих администрации Мценского района привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре.
"Установлено, что отдельными работниками в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-й год были указаны неполные сведения о размере полученных доходов, открытых в кредитных организациях и банках счетах, находящихся в пользовании объектах недвижимости", – рассказали в ведомстве.