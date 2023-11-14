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12:00, 14 ноября 2023 года В Свято-Иоанно-Крестительском храме Орла нашли 50 рушников с вековой историей Скоро планируют организовать выставку.







Полсотни рушников были обнаружены в Свято-Иоанно- Крестительском храме Орла. Они были созданы в конце XIX – начале XX веков.



Протоиерей Владимир Сергеев предполагает, что рушники могли оказаться здесь следующим образом: когда в 1960-х годах закрывался Богоявленский собор, архиерейская кафедра была в Свято-Иоанно-Крестительском храме, куда сносились все старинные предметы .



Познакомиться с уникальными находками смогут все желающие. Выставку рушников в Орловской епархии планируют организовать в первые месяцы 2024 –го года.





Юлия Опанасюк



