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11:30, 14 ноября 2023 года

Двое орловских участковых оказались замешаны в избиении мужчины

Им вменяют превышение должностных полномочий.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле передано в суд дело в отношении двух сотрудников УМВД. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Из материалов дела следует, что 26 января правоохранители без составления процессуальных документов незаконно задержали 31-летнего мужчину, а также принудительно доставили его в отделение полиции, где применили к орловцу насилие и спецсредства – наручники.

По данному факту в полицию поступило обращение. Одна из обвиняемых, зная, что они с коллегой совершили преступление, приняла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления по статье "Побои".

УМВД приняты соответствующие меры реагирования в части отстранения сотрудников от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они понесут наказание в установленном порядке.


Артем Ежаков
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