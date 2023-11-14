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11:30, 14 ноября 2023 года Двое орловских участковых оказались замешаны в избиении мужчины Им вменяют превышение должностных полномочий.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле передано в суд дело в отношении двух сотрудников УМВД. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.



Из материалов дела следует, что 26 января правоохранители без составления процессуальных документов незаконно задержали 31-летнего мужчину, а также принудительно доставили его в отделение полиции, где применили к орловцу насилие и спецсредства – наручники.



По данному факту в полицию поступило обращение. Одна из обвиняемых, зная, что они с коллегой совершили преступление, приняла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления по статье "Побои".



УМВД приняты соответствующие меры реагирования в части отстранения сотрудников от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они понесут наказание в установленном порядке.





Артем Ежаков



