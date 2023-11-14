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15:00, 14 ноября 2023 года В Орловской области в декретный отпуск ушли 54 отца Пособия им выплачивает Социальный фонд.



Фото: архив "Вести-Орел"

Всего в России в отпуске по уходу за малышом находятся 30 тысяч мужчин. Они получают пособия в размере 40% среднего заработка до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года.



Чтобы оформить отпуск по уходу, папа подает соответствующее заявление на работе. Раньше к нему прилагался пакет документов, включая копию свидетельства о рождении малыша, справку о том, что мама не получает пособие по уходу, и справку о доходах отца. Сегодня такие сведения предоставлять не нужно. Социальный фонд самостоятельно получает соответствующую информацию.



Время отпуска учитывается отцу в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если мужчина ухаживает за первым ребенком и 3,6 коэффициента при уходе за вторым малышом. Если папа сидит с третьим или четвертым ребенком, это дает 5,4 коэффициента. Как рассказали в региональном отделении Социального фонда, минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тысяч рублей в месяц, максимальный - 33,2 тысячи рублей.





Сергей Мерцалов



