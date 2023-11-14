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11:00, 14 ноября 2023 года Аэропорт "Южный" в Орле сможет принимать SSJ-100 Планы в этом направлении не изменились.







В Орле продолжается работа по реконструкции аэропорта "Южный". В этом году завершится первый этап работ, в 2024-м закончат второй.



В федеральном бюджете на работы запланировано еще 400 миллионов рублей. Техническая готовность сейчас составляет 45 процентов, однако в проект уже вносили изменения.



На строительство объекта выделили более одного миллиарда рублей, подрядчик на сегодня освоил 505 миллионов.



Характеристики аэропорта позволят ему принимать такие самолеты, как Sukhoi Superjet-100 в комплектации на 75 пассажиров. Воздушная гавань будет регионального значения.





Всеволод Трифонов



