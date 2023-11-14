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14:00, 14 ноября 2023 года

В Орловском округе нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Минометные мины изъяли в селах Путимец и Шепино.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

На место ЧП выезжали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. Спасатели изъяли и уничтожили две минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС, сообщения об опасных находках поступают в службу спасения еженедельно. Зачастую боеприпасы, которые пролежали в земле более 80 лет, удается обнаружить при проведении сельскохозяйственных работ, строительстве зданий и сооружений. Нередко снаряды находят поисковики, которые занимаются перезахоронением останков советских воинов.

Как отмечают спасатели, взрывоопасные предметы можно обнаружить там, где проходили боевые действия: в полях, огородах, в лесах, парках и даже в водоемах. В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности, не трогать и не переносить предметы, похожие на боеприпасы. 

- Обозначьте место находки, сообщите об этом в экстренные службы (101 или 112). Будьте осторожны! - советуют орловцам спасатели.


Сергей Мерцалов
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