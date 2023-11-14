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10:00, 14 ноября 2023 года Подозреваемый в приставаниях к ребенку житель Орла взят под стражу на два месяца В громком деле появились новые подробности.







13 ноября в Советском суде Орла на два месяца заключили под стражу 57-летнего мужчину, которого подозревают в приставании к 13-летнему подростку. Все произошло в бассейне в здании стадиона имени Ленина в Орле.



Как сообщается, подозреваемый дождался, пока мальчик останется один, а все остальные из его группы разойдутся. Ребенок сумел вырваться и пошел домой, где все рассказал своей старшей сестре, а она – родителям.



В комплексе установлены камеры, что позволило оперативно выяснить подозреваемого. Известно, что мужчина предпочитал не пользоваться абонементом, плавал по разовому билету.



По предварительной информации, ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог, подкараулив мальчика в душевой, трогал его за интимные места, уговаривал поехать к нему в гости. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от 3 до 8 лет колонии.



На фоне случившегося уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский предложил создать отдельные душевые для детей.





Анна Вайсергисер



