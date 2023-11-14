вторник 14.11.2023 12:05:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:00, 14 ноября 2023 года

Подозреваемый в приставаниях к ребенку житель Орла взят под стражу на два месяца

В громком деле появились новые подробности.



13 ноября в Советском суде Орла на два месяца заключили под стражу 57-летнего мужчину, которого подозревают в приставании к 13-летнему подростку. Все произошло в бассейне в здании стадиона имени Ленина в Орле.

Как сообщается, подозреваемый дождался, пока мальчик останется один, а все остальные из его группы разойдутся. Ребенок сумел вырваться и пошел домой, где все рассказал своей старшей сестре, а она – родителям.

В комплексе установлены камеры, что позволило оперативно выяснить подозреваемого. Известно, что мужчина предпочитал не пользоваться абонементом, плавал по разовому билету.

По предварительной информации, ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог, подкараулив мальчика в душевой, трогал его за интимные места, уговаривал поехать к нему в гости. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от 3 до 8 лет колонии.

На фоне случившегося уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский предложил создать отдельные душевые для детей.


Анна Вайсергисер
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.