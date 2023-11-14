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10:30, 14 ноября 2023 года В 2023 году в техникумы и колледжи Орловской области поступили 3643 человека Это на 310 человек больше, чем в прошлом.



Фото: архив "Вести-Орел"

Отмечается и увеличение числа бюджетных мест. В текущем году их было выделено 3268 (+90 по сравнению с 2022 годом). Информацию на аппаратном совещания у губернатора озвучила исполняющий обязанности члена правительства Орловской области - руководителя Департамента образования Ирина Патронова.



Возвращают себе былой престиж рабочие профессии. Впервые в регионе в 2023 году принято 650 студентов на обучение по программам профессионалитета в образовательных кластерах "Правоохранительная деятельность и управление" на базе Орловского автодорожного техникума и "Туризм и сфера услуг" на базе Орловского техникума агробизнеса и сервиса.



- На сегодняшний день есть большая потребность региона в квалифицированных кадрах по конкретным специальностям. И наши профессиональные образовательные организации вполне могут их подготовить. Тогда область получит выпускников со знаниями и компетенциями, отвечающими потребностям современного рынка труда, - отметил спикер областного Совета Леонид Музалевский.





Сергей Мерцалов



