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9:00, 14 ноября 2023 года Мэрия Орла предупредила о возможных ограничениях движения на Красном мосту после открытия Это нужно для окончательного завершения работ.



Фото: скриншот трансляции реконструкции Красного моста

Открытие Красного моста в Орле после реконструкции запланировано на 30 ноября. После этого на переправе возможны ограничения движения. Об этом сообщила городская администрация в комментариях под трансляцией губернатора Андрея Клычкова.

"30 ноября будет открыто движение в рамках временной эксплуатации моста в целях осуществления перевозки грузов и пассажиров, допускаемой до получения разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта. После 30 ноября, по мере необходимости, будут вводиться ограничения скорости и передвижения, чтобы подрядчик смог завершить все работы", – сообщает мэрия. Тем временем, подрядчик "УПМК №22" восстанавливает дорожную инфраструктуру моста – уже началось нанесение разметки, восстанавливаются асфальт, контактные сети.





Артем Ежаков



