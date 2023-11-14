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5:03, 14 ноября 2023 года

В орловской библиотеке имени И.А. Бунина открылась выставка в честь великого композитора

Она посвящена 190-летию со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина.

Фото: архив "Вести-Орел"

Это один из выдающихся композиторов XIX века, а еще химик, просветитель, поэт - личность общемирового значения. Автор многих романсов, симфоний, фортепианных пьес и известной оперы "Князь Игорь". Бородин сочинял ее в течение 18 лет, но так и не закончил. Произведение дописали его товарищи уже после смерти композитора, и в 1890 году опера впервые вышла на сцене, завоевав оглушительный успех.

На выставке представлены ценнейшие публикации Бородина "О музыке и музыкантах", где собраны все высказывания композитора о собственном творчестве, о музыкальной жизни Петербурга XIX века, о встречах c Ф. Листом и многое другое. Дополняют выставку статьи из музыкальной периодики: "Музыкальная жизнь", "Музыка и время", "Музыкальная академия", "Музыка в школе". Выставка будет работать до 20 ноября, сообщили сотрудники орловской областной библиотеки имени И.А. Бунина.


Сергей Мерцалов
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