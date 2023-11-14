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8:00, 14 ноября 2023 года На Орловщине продолжают обеспечивать жильем детей-сирот Ключи от благоустроенной квартиры вручили жителю Корсаковского района.



Фото тг-канал "Телеграммы из Орла"

Павел Козляк получил долгожданное жилье в микрорайоне "Березовый". С этим событием его поздравили сотрудники районной администрации.



- За последние годы более 1400 орловских детей-сирот стали обладателями собственных квартир. Нами инициирована и реализуется новая региональная мера поддержки - выдача жилищных сертификатов. По моему поручению в проекте областного бюджета на 2024 год увеличены расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Напомним, что недавно обладателем благоустроенной квартиры стал житель Краснозоренского района Юрий Пшеничников. С новосельем сироту поздравил глава Краснозоренского района Иван Пряжников.













Сергей Мерцалов



