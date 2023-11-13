Главная » Новости



3:00, 13 ноября 2023 года Гонщик Леонид Панфилов пригласил россиян посетить Орловскую область Спортсмен поприветствовал гостей выставки "Россия" в Москве.



Фото: пресс-служба правительства региона

Известный российский гонщик Леонид Панфилов пригласил гостей павильона Орловской области на международной выставке "Россия" посетить наш регион. Орловец поприветствовал гостей экспозиции, рассказав о своей малой родине и ее достопримечательностях.



Желающие сфотографировались с двукратным чемпионом России по картингу. Панфилов отметил, что по приезду на Орловщину посетить литературные музеи.

Выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве.



Экспозиция Орловской области работает в павильоне №75. Вход свободный. Время работы: с 10.00 до 21.00, с 10.00 до 22.00 в пятницу, субботу и воскресенье. В понедельник выходной.





Сергей Силаев



