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14:31, 13 ноября 2023 года В ДТП под Ливнами погиб молодой велосипедист Ему было 30 лет.
Фото: архив "Вести-Орел"
Вечером 12 ноября на 141-м километре трассы "Орел – Тамбов" произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в УМВД региона, водитель "Лэнд Ровера" насмерть сбил 30-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. Мужчина погиб на месте аварии.
По факту случившейся трагедии проводится проверка. Артем Ежаков
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