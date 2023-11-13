Команда Орловского муниципального округа завоевала кубок губернатора по футболу-2023

|
|понедельник 13.11.2023 19:54:30
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
18:28, 13 ноября 2023 года
Команда Орловского муниципального округа завоевала кубок губернатора по футболу-2023Финальный матч состоялся в Орле на Центральном стадионе имени Ленина.
Фото: департамент физической культуры и спорта
Как и год назад за победу боролись футболисты Орловского муниципального округа и команда "Агрофирма Мценская". Главный трофей достался команде Орловского округа. Итоговый счет встречи 3:1.
Как сообщает департамент физической культуры и спорта Орловской области, дублем у победителей отметился Чикин, еще один мяч забил Лебедев. У серебряных призеров отличился Кишкурно.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.