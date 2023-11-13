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12:31, 13 ноября 2023 года

Орловские госпаблики ежедневно набирают более 1,1 миллиона просмотров

А число их подписчиков достигло миллиона человек.

Фото: архив "Вести-Орел"

Всего в нашем регионе функционирует 1529 государственных пабликов. Официальные страницы госучреждений позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств. 

- Жители нашего региона все чаще выбирают социальные сети как удобную площадку для взаимодействия с органами власти и государственными учреждениями. В Орловской области более полутора тысяч госпабликов, публикации которых еженедельно набирают более 1,1 миллиона просмотров. Мы видим, что коллеги из органов власти заинтересованы в развитии сети госпабликов. Это удобный способ коммуникации с гражданами и отличный инструмент получения обратной связи, - рассказал заместитель руководителя Центра управления регионом Орловской области Тимофей Игнатов.

В госпабликах на сегодняшний день 115 миллионов подписчиков, из которых почти 46 миллионов уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике на сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения, напомнил заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев на форуме "ПРОФ-IT".

Как отмечает портал Орловской области, администраторы госпабликов регулярно участвуют в образовательных семинарах. В нашем регионе с начала года обучение прошли 363 человека.


Сергей Мерцалов
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