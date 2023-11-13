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13:03, 13 ноября 2023 года Орловские артисты порадовали тамбовскую публику Театр "Русский стиль" стал участником творческого обмена.







Орловских артистов встречали в Тамбове аплодисментами. "Русский стиль" три дня радовал жителей и гостей города спектаклями – давали "Детектор лжи", "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Чиполлино из Вероны".



Творческий обмен проходил в рамках масштабного проекта "Театральный проезд". Впервые он состоялся на сцене молодежного театра в 2019-м году. Своей популярности он не теряет и сегодня, привлекая все больше городов и коллективов ведущих театров страны.



Как признаются сами актеры "Русского стиля", на гастролях они получили сильнейший эмоциональный заряд от зрителей. Встречали тепло и душевно.





Мария Семак



