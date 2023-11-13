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11:44, 13 ноября 2023 года Красный мост в Орле. История реконструкции Долгожданное открытие запланировано на 30 ноября 2023-го года. Строители завершают последние приготовления. Без главной городской переправы жители города живут уже почти три года. Вспомним, как это было.



Фото: архив "Вести-Орел"

30 ноября в Орле запланировано открытие Красного моста. Закрытый на ремонт 1 февраля 2021 года, он стал одной из важнейших стройплощадок города. Работы сопровождались скандалами, уголовными делами, происшествиями. Теперь томительное ожидание подходит к концу. Скоро переправа будет введена в строй.



Напомним, что первым подрядчиком после нескольких попыток торгов стал белгородский "Ремспецмост". Контрактом предписывалось закончить ремонт в ноябре 2022-го года. На тот момент стоимость работ, прописанная в соглашении, составляла чуть больше 1,4 миллиарда рублей.







Весной работы на Красном мосту приостановили. Причиной называлось несоответствие работ проектному решению. В сентябре было возбуждено уголовное дело о растрате 179 миллионов рублей при реконструкции Красного моста. Гендиректор ООО "Ремспецмост" был приговорен к 4,5 годам заключения за хищение средств. Ущерб составил более 76 миллионов рублей. Контракт с фирмой расторгли в одностороннем порядке. Компания попала в "черный список".







Продолжить дело доверили ООО "Уваровская передвижная механизированная колонна № 22". Сейчас работы на мосту завершаются. Здесь уже создают инфраструктуру для электротранспорта и наносят разметку.





Экскурс в историю

Раньше Красный мост именовался Мариинским. Его открыли в 1879 году. Переправа возведена инженером Лебединским. На обоих берегах были построены каменные арочные опоры, а посередине реки одна каменная опора, на них и опирался двухпролетный мост с галереей из литых конструкций. Трамвайное движение открыто в 1898 году.



В 1919 году Мариинский мост стал Красным. В 1943-м году он был взорван отступающими захватчиками, но опоры уцелели. 1 июля 1950 года новый Красный мост был открыт. Последний ремонт с закрытием движения на мосту проводился в 1999 году.





