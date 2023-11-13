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14:01, 13 ноября 2023 года В орловском УМВД заработал детский телефон доверия Звонки правового характера принимают с 13 по 17 ноября 2023 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Всероссийская акция "День правовой помощи детям" стала традиционной. Ее проводят ежегодно, начиная с 2013 года. Позвонить можно по телефону 40-01-32 в рабочее время (с 9.00 до 18.00 часов). На все вопросы ответят сотрудники правового подразделения и представители подразделения по делам несовершеннолетних.



- Позвонив по указанному номеру в период работы детского "телефона доверия", любой обратившийся ребенок или его законный представитель получат консультацию по правовым вопросам, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.





Сергей Мерцалов



