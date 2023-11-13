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Главная » Новости

10:06, 13 ноября 2023 года

Администрацию губернатора и правительства Орловской области возглавил Александр Шалимов

Ранее он руководил региональным департаментом сельского хозяйства.

Фото: архив "Вести-Орел"

Александр Шалимов родился 31 июля 1975 года в деревне Бугровка Новосильского района. В 1992 году закончил Глубковскую среднюю школу. Имеет два высших образования по специальностям "Механизация сельского производства" и "Юрист".

В феврале 2000 года начал трудовую деятельность в администрации Орловской области, работал в аппарате губернатора на должности главного специалиста организационного отдела управления организационной и кадровой работы. В августе 2006 года стал заведующим сектором методического и консультационного обеспечения отдела по связям с органами местного самоуправления, управления организационной работы, молодежной и региональной политики.

В июне 2007 года Шалимов назначен на должность заместителя начальника отдела по связям с органами местного самоуправления, управления организационной работы и региональной политики. С 15 июня 2009 года был заместителем начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления региональной политики, государственной гражданской службы и кадров. 13 марта 2011 года Александр Шалимов избран на должность главы Новосильского района. В 2020 году возглавил департамент сельского хозяйства Орловской области.

Напомним, что ранее в структуре правительства Орловской области разделили должность первого заместителя губернатора Орловской области – руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области, ушедшего в СФ РФ, на две новые должности: заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по внутренней политике, представитель губернатора Орловской области в Орловском областном Совете народных депутатов; руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области.


Сергей Мерцалов
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