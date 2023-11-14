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3:01, 14 ноября 2023 года Орловцы доставили очередной гуманитарный груз нашим артиллеристам Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Фото: портал Орловской области

- Важнейшая часть груза - тактические шлемы, спасающие жизни от снарядов и осколков. Кроме них в груз вошли рации, провода и запчасти для грузовика, утеплитель и пароизоляция, строительные материалы и крепеж, бензопилы и комплектующие к ним, огнетушители и тактические аптечки, продукты питания, питьевая вода, овощи - все по наказу самих воинов, все с учетом специфики боевых задач, - рассказал глава региона.



Собрать посылку помог коллектив областного Управления ЗАГС и его руководитель Татьяна Иконникова, а также органы местного самоуправления Мценского района и его глава Екатерина Ерохина. Андрей Клычков поблагодарил всех, кто помогает нашим военнослужащим. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



