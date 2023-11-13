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11:28, 13 ноября 2023 года В Орле прошел областной конкурс знаменных групп и барабанщиков Новое поколение пионеров напомнило орловцам о традициях советских времен.







В Орле завершился очередной областной конкурс знаменных групп и барабанщиков. Конкурсанты показали умения в выносе знамени, движении со знаменем в парадном и походном строю, смене знаменной группы. Барабанщики исполнили популярные пионерские марши "Сбор", "Морской", "Старый барабанщик", "На линейку", а также провели показательные выступления под маршевые и патриотические композиции.



В номинации "Лучшая знаменная группа" победил знаменный отряд Стрелецкой школы Орловского МО. Второе место у ребят из Лавровской СОШ, третье – у Шаблыкинской СОШ имени Шурупова.



Среди отрядов барабанщиков победили барабанщицы той же Стрелецкой школы, второе место заняли барабанщицы Дома детского творчества города Болхова, третье присудили барабанщикам средней общеобразовательной школы №2 поселка Нарышкино.





Антон Сорокин



