В Орле прошел областной конкурс знаменных групп и барабанщиков
Новое поколение пионеров напомнило орловцам о традициях советских времен.
В Орле завершился очередной областной конкурс знаменных групп и барабанщиков. Конкурсанты показали умения в выносе знамени, движении со знаменем в парадном и походном строю, смене знаменной группы. Барабанщики исполнили популярные пионерские марши "Сбор", "Морской", "Старый барабанщик", "На линейку", а также провели показательные выступления под маршевые и патриотические композиции.
В номинации "Лучшая знаменная группа" победил знаменный отряд Стрелецкой школы Орловского МО. Второе место у ребят из Лавровской СОШ, третье – у Шаблыкинской СОШ имени Шурупова.
Среди отрядов барабанщиков победили барабанщицы той же Стрелецкой школы, второе место заняли барабанщицы Дома детского творчества города Болхова, третье присудили барабанщикам средней общеобразовательной школы №2 поселка Нарышкино.