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10:29, 13 ноября 2023 года Орловские сиротские учреждения модернизируют в центры семейного типа Братья и сестры, в силу возраста живущие в разных детдомах, будут жить вместе.







К 2024-му году сиротские дома модернизируют в центры семейного типа. На Орловщине работают пять специализированных учреждений для сирот и процесс преобразования в них уже начался. Самое главное в нем то, что братья и сестры, в силу возраста живущие в разных детдомах, будут жить вместе.



Орловская область стала одним из 28 регионов страны, где идет переход к новой системе управления интернатами и детскими домами. Все учреждения для детей-сирот перейдут в ведение регионального департамента соцзащиты.



Напомним, что детский дом-интернат для детей с физическими недостатками станет Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Остров детства".



Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками получит название "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Дом Солнца".



"Мценский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста" переименуют в казенное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом".



Также новое имя получит "Специализированный дом ребенка". Он станет Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маленькая страна".



Еще в регионе создадут казенное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Расправь крылья".





Мария Семак



